Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü kırmızı mini elbisesiyle yürek hoplattı! 'Taş mısın'

Kısmetse Olur programıyla tanınan Cansel Çördük doğum gününde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti!mest etti!

Kısmetse Olur isimli programla hafızalara kazınan Cansel Çördük sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Cansel Çördük hem özel hayatı hem yaptığı cesur paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Birbirinden iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Cansel Çördük son paylaşımıyla adeta mest etti.

Amerika'da yaşayan Cansel Çördük instagram hesabından paylaştığı kırmızı mini elbisesiyle büyük beğeni topladı.İşte Çördük'ün son instagram paylaşımı..