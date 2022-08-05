Kısmetse Olur'un Cansel'i açıldıkça açıldı, pozlarına yorum yağdı! 'Ne hale gelmiş'

Kısmetse Olur programı sayesinde adını duyuran Cansel Çördük, cesur pozlar vermeye ve hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, Seda Akgül'ün sunumu ile seyircinin karşısına çıktı.

Reyting rekorları kıran evlendirme programı, 7 erkek ve 7 kız adayın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı.

Bu adaylar aynı evin içerisinde birbirinden farklı olaylara imza atarken, yarışma ise unutulmazlar arasına yerleşti.

Birçok yarışmacı dikkati çekerken, yarışmada Eser West ile aşk yaşyan Cansel Çördük, favori oldu.

Esser ile nişanlanan ancak yarışmadan sonra ayrılan Cansel, soluğu Amerika'da aldı ve hayatını değiştirdi.

Sosyal medya hesabından yeni hayatına dair paylaşımlar yapan Cansel Çördük, hayranlarını şoke etti.

Bambaşka biri olan ve cesur tarzıyla dikkati çeken Cansel'den eleştirilerin hedefine girecek bir kare daha geldi.

"Ne yaptın Cansel?"

Kısmetse Olur'un Cansel'i yaptığı paylaşım ile yine sosyal medyayı salladı.

Güzel ismin hayranları bir kez daha şaşırdı ve fotoğrafların altına yorum yapmayı ihmal etmedi.

Siyah iç çamaşırlarıyla poz veren Kısmetse Olur Cansel'i, iç çamaşırının içine silah soktu ardından ise mutfağa gitti.

Cansel Çördük'ün bu pozlarına çoğu takipçi anlam veremezken bazı takipçiler ise "Kısmetse Olur halin en iyisiydi", "Aşko ne yaptın kendine?" yorumları yaptı.