Kısmetse Olur'un Cansel'i her şeyini çıkardı, bir gömleği kaldı.. Dekolteli pozlarda Turabi detayı olay oldu!

Kısmetse Olur'un Cansel'i her şeyini çıkardı, bir gömleği kaldı.. Dekolteli pozlarda Turabi detayı olay oldu!

Kısmetse Olur yarışmasından sonra değişen ve ABD'ye yerleşen Cansel Çördük'ün dekolteli paylaşımları devam ediyor. Güzel ismin bu paylaşımlarına ise Survivor yarışmacısı Turabi sessiz kalamadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, gündüz kuşağının en fazla izlenen programlarından birisi oldu.

Evlenmek isteyen genç kız ve erkekleri bir araya getiren yarışma, kavgaları ve aşklarıyla reyting rekorları kırdı.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen yarışmada yer alan Cansel Çördük, Eser West'le yaşadığı aşk sayesinde birinci oldu.

Ancak hemen evlenmek istemeyen ve aşklarını özgürce yaşamak isteyen çift, birincilik hakkını Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç'a verdi.

Yarışmanın bitmesiyle dünyayı gezmeye başlayan Çördük ve West'in aşkı kısa süre içerisinde bitti.

Eser West ortalardan kaybolurken, ABD'ye yerleşen ve şarkı çıkaran Cansel Çördük ise farklı bir havaya büründü.

Değişen ve bambaşka bir görünüme kavuşan Cansel Çördük, verdiği dekolteli pozlarla dikkati çekiyor.

Cansel Çördük dekolteli paylaşımlarına devam ediyor

Instagram'da son olarak iç çamaşırsız bir pozunu paylaşan Cansel Çördük binlerce beğeni aldı.

Dikkati çeken güzel ismin paylaşımına, binlerce yorum yapıldı.Çördük'ün son paylaşımındaki Turabi detayı gözlerden kaçmadı.

Cansel'in takipçileri nazar boncuklu yorum atan Turabi hakkında yorum yapmayı ihmal etmedi. Bazı takipçiler, "Sen ne alaka? Cansel'i beğenmiş" gibi yorumları peş peşe sıraladı.

Cesur pozlarıyla eleştiren Cansel Çördük geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı;

"İlk ve son olarak artık duymaktan ve bu şekil yorumlar görmekten sıkıldığım için; damarlarım sadece doğuştan böyle, hemşireler çok seviyor.

Bileklere gelince ergenlikti yaptık bir saflık diyelim. 25 yaşındayım, genç ve enerji doluyum hayatımı güzel yaşıyorum ve çok mutluyum."