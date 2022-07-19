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    Kısmetse Olur'un Cansel'i kasığına kadar açtı

    Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen ve şu sıralar Amerika'da olan Cansel Çördük, sosyal medya hesabından cesur pozlarını devam ediyor.
    • 19.07.2022 - 17:41
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    Kısmetse Olur'un Cansel'i kasığına kadar açtı

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasına katılan Cansel Çördük, güzelliğim ile dikkati çekti.

    O dönem 20 yaşında olan ve Emre Ubeyli için yarışmaya geldiğini söyleyen Çördük, ilerleyen zamanlarda diğer bir yarışmacı olan Eser West ile aşk yaşamaya başladı.

    Eser West ile uyumları beğenilen ve "Canes" ismiyle bir arada olan ikili, yarışma sırasında nişanladı.

    Birçok isinm yarışmanın ve yaşanan aşkların kurgu olduğunu ifade ederken, Eser ile Cansel aşkının gerçek olduğu söylendi.

    Bir dönem aynı evde de yaşadıkları iddia edilen Canser ile Eser, yarışmadan kısa bir süre sonra ayrıldı.

    Yarışmadan sonra aşkları biten çiftten Cansel Çördük, bir süre sonra Türkiye'den ayrıldı ve Amerika'ya gitti.

    Burada şarkılar çıkaran ve farklı bir yaşam tarzını benimseyen Cansel Çördük, pozlarıyla herkesi şaşkına çeviriyor.

    Cansel'den cesur paylaşım

    Erotik bir klipte yer alan ve değişimiyle adından söz ettiren yarışmacı iddialı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Son dönemde hem şarkıcılık hem modellik yapan ve yurt dışında yaşayan Çördük'ün son paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

    Amerika bayrağı altından paylaşım yapan Cansel gönderisine İngilizce olarak , "Seni çok özledim." notunu düştü.

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