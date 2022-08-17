Kısmetse Olur'un Cansel'i küçük gelen bikinisini kameraya soktu! İşte o video

Kısmetse Olur yarışması sayesinde ünlenen Cansel Çördük, kımrızı bikinisi ile video çekti. Çördük'ün bikinisi küçük gelirken, eleştiri dolu yorumlar ise peş peşe sıralandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, bir döneme damga vurdu ve reyting rekorları kırdı.

Seda Akgül'ün sunuculuğunda ekrana gelen yarışma, evlenmek isteyen 7 kız ve 7 erkek adayı bir araya getirdi.

Bir evde 12 saat geçiren ve birbirlerini tanımaya çalışan adaylar, ekran başındaki izleyicilere zaman zaman keyifli ve stres dolu anlar yaşattı.

Bu yarışmacılar arasında yer alan ve Eser West ile nişanlanan Cansel Çördük, popüler bir gelin adayı oldu.

Eser West ile birinci olan ancak evlenmek istemeyen Çördük'ün aşkı yarışmadan sonra kısa sürdü ve bitti.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ikili bir süre sonra ekranlardan uzaklaştı ve Çördüsk soluğu Amerika'da aldı.

Orada şarkı çıkaran ve lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken eski gelin adayı, eleştirilere ise aldırış etmiyor.

Giydiği cesur kıyafetlerle dikkati çeken ve bambaşka bir imaja bürünen Çördük, son olarak bikinili bir paylaşım yaptı.

Kendisine küçük gelen bikinisi ile video çeken Cansel Çördük, sosyal medya kullanıcılarından bir kez daha tepki aldı.

Cansel Çördük'ün bikini şovu

Eser West ile ani bir kararla ayrılan Cansel Çördük, soluğu Amerika'da aldı.Amerika'da farklı bir yaşam tarzını benimseyen Çördük, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi.

Eser Wesy ortalardan kaybolurken, Cansel Çördük ise yaptığı paylaşımlarla kendisini unutturmuyor.

Cesur pozlar veren ve ortamıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Çördük, son o0larak bikinisiyle bir video paylaştı.

Kısmetse Olur'un Cansel'i küçük gelen bikinisini kameraya soktu İZLE

Çördük'ün bikinisi ile paylaştığı videoya yorum yağdı. Kısmetse Olur fanları, Cansel'i tanıyamadığını belirtti.

Güzel isim ise bu eleştirilere kulaklarını tıkamış durumda.. Hayatından keyif aldığını söyleyen eski gelin adayı, güzel yorum yapanlara ise kayıtsız kalmıyor.