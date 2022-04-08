Kısmetse Olur'un Cansel'i minik bikinili pozunu paylaştı, tepkiler gecikmedi! 'Ramazan ayındayız be kadın'

Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı minik bikinili pozuyla tepki çekti. Takipçileri, Çördük'ün paylaşımına ''Ramazan'dayız'' yorumları yağdırdı.

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarının reality programı Kısmetse Olur, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programı, seyirciden büyük ilgi görmüştü.

Toplam 2 sezon süren bu programda yer alan bazı isimler, büyük bir üne kavuşurken bazıları silinip gitti.

Yarışmadaki aşkları ile beğeni toplayan ve binlerce fana sahip olan Eser West ile Cansel Çördük ise ünlenen isimlerden oldu.

Cansel ve Eser yarışmadan birinci olarak ayrıldı ancak bu büyük aşk, yarışmadan kısa bir süre sonra sona erdi.

Büyük kavgalar ederek ayrılan ikiliden Cansel Çördük, her şeyi geride bırakıp Amerika'ya gitti ve bambaşka bir hayat kurdu.

Mesleğini değiştirip şarkıcı olmaya karar veren Çördük, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti.

Cesur sosyal medya paylaşımları ile ise ses getiren eski gelin adayı, iddialı pozlarına yenisini ekledi.

Minik bikinisiyle poz verdi

Değişimiyle herkesi şaşırtan Cansel Çördük, son olarak minik bikinili bir pozunu paylaştı.

Instagram'da 450 bini aşkın takipçisi bulunan Cansel'e, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Eleştiri yağdı

Bazı takipçileri, Cansel'i çok beğendiklerini dile getirirken bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu.

Cansel'e "Hiç giymeseydin" diyenler kadar "Eski halin çok iyiydi" diyenler de vardı.

Öte yandan Çördük, Ramazan ayında böyle pozlar paylaştığı için sert eleştirildi.