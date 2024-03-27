Kısmetse Olur’un Cansel’i transparanları giydi, bakan bir daha baktı! Bu ne güzellik…

Kanal D ekranlarının yayınlandığı dönemde büyük ses getiren programlarından biri olan Kısmetse Olur ile birçok kişi ünü yakalamıştı.
Program ile birlikte tanınarak ünlenen birçok isim arasında olan Cansel Çördük programda Eser West ile olan ilişkisiyle hafızalara kazınmıştı.
Güzelliği ile gönüllere taht kurmayı başaran Çördük programın ardından Türkiye’yi terk etmiş ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelemeye devam etmişti.
Yurt dışında bambaşka bir hayat yaşayan ve değişimiyle de dikkat çeken Cansel Çördük iddialı seçimleriyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Çördük son olarak paylaştığı transpran kıyafetli halleriyle ortalığı resmen kasıp kavurdu.
“Bu halin çok güzel…”
Siyah transparan elbisesiyle boy gösteren Çördük takipçilerinden tam not almayı başardı.
Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Cansel, yapılan olumsuz yorumları görmezden gelirken güzel yorumlara emojilerle yanıt verdi.