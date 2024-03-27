Haberler



Medya



Kısmetse Olur’un Cansel’i transparanları giydi, bakan bir daha baktı! Bu ne güzellik…

Kısmetse Olur’un Cansel’i transparanları giydi, bakan bir daha baktı! Bu ne güzellik… Kısmetse Olmaz yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Cansel bu kez transparan kıyafetiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte, Cansel’in transparan tarzı…