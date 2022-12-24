Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Cansel Çördük, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Kısmetse Olur yarışmasına katılan Cansel Çördük, tavırları ve güzelliği ile dikkatleri kısa süre içerisinde üzerine çekti.

İlk başlarda Emre Ubeyli için yarışmaya geldiğini söyleyen Cansel, akabinde Eser West ile aşk yaşamaya başladı.

Cansel Çördük'ün asıl tanınması da Eser West sayesinde oldu. Çördük bu aşk ile, sosyal medyanın en fazla konuşulan ismi haline geldi.

İkili yarışma sırasında nişanlandı ve zaman zaman kavga etmelerine rağmen, fanların gözdesi haline geldi. Yarışmayı ise birinci tamamladılar.

Ancak ikilinin arasında yaşanan sorunlar ve Eser'in annesinin Cansel'i istememesi üzerine, birinciliklerini Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli'ye verdiler.

Cansel Çördük ve Eser West, birbirilerini yarışma dışında da tanımak istediklerini söyledi. Ancak ikili yarışam bittikten kısa bir süre sonra ayrıldı.

Bu ayrılığın ardından Cansel Çördük temelli Amerika'ya yerleşti ve orada kendisine bambaşka bir hayat kurdu.

Şarkı çıkaran ve tarzını değiştiren Çördük, sosyal medya kullanıcılarından eleştirel yorumlar almaya başladı. Yapılan yorumları takmadığını söyleyen eski gelin adayı, son olarak Noel Anne kılığında yatağa girdi.

Cansel Çördük'ten dikkati çeken paylaşım

Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak da ünlü.

Sık sık erotik pozlarını paylaşarak dikkati çeken Cansel son olarak, yatakta çektiği Noel videosu ile adından söz ettirdi. Seksi bir noel anne kostümü giyerek, uyandığı anları paylaşan Cansel'e kısa sürede binlerce yorum geldi.