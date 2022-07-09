Kısmetse Olur'un Cansel'i yeni aşkını buldu, arabaya yaslandığı dekoltesi olay oldu! 'Yoksa yeniden Eser mi?'

Kısmetse Olur'un Cansel'i yeni aşkını buldu, arabaya yaslandığı dekoltesi olay oldu! 'Yoksa yeniden Eser mi?'

Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran ve şu sıralar Amerika'da hayatına devam eden Cansel Çördük, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı.

Gündüz kuşağının en fazla izlenen yapımı olan Kısmetse Olur, evlenmek isteyen damat ve gelin adaylarını bir araya getirdi.

2 sezon süren ancak ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çeken yarışmada Cansel Çördük, Eser West ile nişanlandı.

İlk sezon yarışmacılarından olan Cansel; tavrı, duruşu ve güzelliği sayesinde izleyenlerin kalbini çalmayı başardı.

Eser West ile ilişkileri yarışmadan sonra sona ererken, Çördük soluğu Amerika'da aldı ve kendisine bambaşka bir hayat kurdu.

Fazlası ile değişen ve takipçilerinden tepki alan Cansel Çördük, son paylaştığı pozuı ile yine olay oldu.

Pembe güllerle pozunu paylaşan ve yeni bir aşkın sinyalini veren Çördük için, sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı.

Kısmetse Olur fanları ise Cansel Çördük'ün yeniden Eser'le barışıp barışmadığını sorgulamaya başladı.

Cansel'den yeni kareler

Kısmetse Olur ile adını duyuran Cansel Çördük, son paylaştığı kare ile dikkatleri yine üzerine çekti.

Arabaya binerken elinde çiçeklerle olan pozunu paylaşan Cansel, hayranlarından yorum aldı. Yeni bir aşkın sinaylini veren güzel isim, tarzıyla ise yine eleştirilerin hedefi oldu.

Çördük'ün son pozuna, "Kanka ya naptın kendine…" , "Cansel beni çok üzüyorsun ya." , "Eser mı aldı" , "Enişte kim Cansel" tarzında yorumlar geldi.