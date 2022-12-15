Bir döneme damgasını vuran ve şimdilerde yeni bölümleriyle YouTube'da başlayan Kısmetse Olur'un Cansel'i, derin dekoltesiyle araba pozu verdi. Fenomen isme ""Bütün adaylar çatlayacak" yorumları geldi.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanarak ülke gündemini sallayan ve magazinlere konu olan Kısmetse Olur programı, yeni bölümleriyle YouTube'da devam ediyor. Öykü Sertel'in sunumuyla ekrana gelen programda birbirinden güzel kadın adaylar bulunurken, yakışıklılığıyla göz dolduran erkek adaylar da bulunuyor. Kadın yarışmacılar arasında öne çıkan isimlerden olan Cansel Ayanoğlu ise, hem yarışmadaki tavırları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kısmetse Olur'un Cansel'inden derin dekolteli poz!

Sevilen yarışma devam ederken adaylardan Cansel Ayanoğlu da sıkça gündeme geliyor. 25 yaşında olan ve Aslan burcu olduğu bilinen Ayanoğlu, estetisyenlik yapıyor. Cansel Ayanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde 7 yaşında bir kızı olduğun öğrenilmişti.

Hesabında 21,6 bin civarı takipçisi biulunan yeni sezon yarışmacısı, yarışmaya katılırken "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." şeklinde konuşmuştu.

"Bütün adaylar çatlayacak"

Ayanoğlu'ndan derin dekolteli bir araba pozu geldi. Araç içinde şarkı söylerken çekildiğiğ anları takipçileriyle paylaşan isme "En güzel kız sensin sanırım" , "Bütün adaylar çatlayacak" yorumları geldi.

"Keşke burnunu da düzeltsen"

Bir takipçi ise "Maşallah güzelsin ama keşke burnunu da düzeltsen" yorumu yaptı.

İşte Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Cansel Ayanoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...