Kısmetse Olur'un Cansel'inden yeni fantezi! Minicik liseli kıyafetiyle otel koridorunda şov yaptı...

Kısmetse Olur yarışmasında boy gösteren ve zamanla değişen Cansel Çördük, liseli kıyafetleriyle hayranlarının aklını başından aldı. Otel koridorlarında poz veren Cansel'in değişimi ise şaşırttı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında boy gösteren Cansel Çördük, şu sıralar Amerika'da yaşıyor.

Yarışmada gönlünü Eser West'e kaptıran Cansel Çördük, yaşadığı bu aşk sayesinde popüler oldu.

Cansel ve Eser yarışmadan birinci olarak ayrıldı ancak bu büyük aşk, yarışmadan kısa bir süre sonra sona erdi.

İkili birlikte tatillere gitti ve aşklarını daha özgür yaşamak istediklerini söyledi ancak işler umulduğu gibi gitmedi.

Bunun üzerine yeniden ekranlara çıkmayan Cansel Çördük, her şeyi geride bıraktı ve Amerika'ya gitti.

Amerika'ya gittikten sonra mesleğini değiştirip şarkıcı olmaya karar veren Çördük'ün sosyal medya paylaşımları ise ses getiriyor.

Cansel Çördük'ün sosyal medya paylaşımlarını görenler, yaşadığı büyük değişim karşısında şoke oluyor.

CANSEL'DEN LİSELİ TARZ

Meşhur olan bikini ve mayo pozlarının ardından, liseli kız kostümü giyerek herkesin aklını alan Cansel Çördük hayranlarından "Çok değiştin" mesajları aldı.

Eser West ile ilişkisini sonlandırmasının ardından, bambaşka bir kimliğe bürünen Çördük, cesur pozlarını sosyal medyaya atmaktan geri kalmıyor.

Kısmetse Olur günlerine ilişkin paylaşılan kareleri görmek istemeyen Çördük'ün Türkiye'ye geri dönüp dönmeyeceği ise bir muamma...