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    Kısmetse Olur'un Ceyda'sı değişimiyle olay oldu! 'Nereden, nereye'

    Bir dönemin gündüz kuşağı programı Kısmetse Olur ile adını duyuran ve seyircilerin beğenisini toplayan Ceyda Kırıcı'nın son halini görenler, beğenmeden geçemedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 15:01
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    Kısmetse Olur'un Ceyda'sı değişimiyle olay oldu! 'Nereden, nereye'

    Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı; 7 damat adayı ve 7 gelin adayının flört etmek için bir evde toplandığı Kanal D ekranlarının renkli yarışması Kısmetse Olur, bir döneme damgasını vurmuştu.

    Seyirciden büyük ilgi gören program, final yapmasına rağmen yıllar sonra dahi yarışmacılarıyla gündeme geliyor.

    Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi de Ceyda Kırıcı oldu.

    Kısmetse Olur'da yüzü gülmeyen ancak Esra Erol'da aradığı aşkı bulan Ceyda, Mustafa Tuncay ile evlendi.

    Çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini de kucaklarına aldı.

    Pilates eğitmenliği yapan ve yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan Ceyda Kırıcı'nın son hali, görenleri şoke etti.

    Gittikçe güzelleşti

    Sosyal medyada adeta bir fenomen olan Ceyda, paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşıyor.

    Öte yandan estetik dokunuşlarla değişen Ceyda, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

    İşte Kısmetse Olur Ceyda Kırıcı'nın son hali...

    Kısmetse Olur un Ceyda sı değişimiyle olay oldu! Nereden, nereye #1

    Kısmetse Olur un Ceyda sı değişimiyle olay oldu! Nereden, nereye #2

    Kısmetse Olur un Ceyda sı değişimiyle olay oldu! Nereden, nereye #3

    Kısmetse Olur un Ceyda sı değişimiyle olay oldu! Nereden, nereye #4

    Kısmetse Olur un Ceyda sı değişimiyle olay oldu! Nereden, nereye #5


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