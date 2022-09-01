Kısmetse Olur'un Didem'i minicik elbisesi ile bacak şov yaptı! "Aman Allah'ım bu ne değişim"

Kısmetse Olur'un Didem'i minicik elbisesi ile bacak şov yaptı! "Aman Allah'ım bu ne değişim"

Kısmetse Olur yarışmasına katılan ve bu sayede adını duyuran Didem Delen, şimdilerde bambaşka bir imaja sahip. Gittikçe değişen eski gelin adayı, Kısmetse Olur fanlarını şoke ediyor.

Kanal D ekranlarında Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur, ilk sezonu ile damga vurdu.

Reyting rekorları kıran yarışmada Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlendi. İkilinin evlenmesinin ardından yarışma, ikinci sezonu yapmaya karar verdi.

Evlenmek isteyen adayları ekrana çıkaran Kısmetse Olur'un ikinci sezonu, ilk sezon kadar ilgi görmedi.

Ancak buna rağmen izlendi ve birçok fan sayfası oluşmaya başladı. Yarışmaya hem eski hem de yeni isimleri katıldı.

Bu eski isimler arasında olan Adnan Kızıltaş, Didem Delen ile aşk yaşadı ve ikili nişanlanmaya karar verdi.

İkilinin nişanlanması ve aşkı çok uzun sürmedi. Yarışmadan 1,5 ay sonra ayrılan çift, başka yolları tercih etti.

Birkaç yarışma programına katılan Adnan Kızıltaş, kısa bir süre önce evlendiğini duyurdu. Didem Delen ise magazin programları sunmaya başladı.

Geçen zaman içerisinde hem kariyerinde ivme yakalayan hem de imajını yenileyen Delen'i hayranları tanıyamadı.

Bambaşka bir görünüme kavuşan Didem Delen, sosyal medya üzerinden ise geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

Didem Delen'i tanımak imkansız

Adnan Kızıltaş ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve şimdilerde magazin programı sunan Didem Delen, imaj değişikliğine gitti.

Delen'in saçlarını boyatması ve farklı bir havaya bürünmesi, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Bazıları Didem Delen'i tanımakta zorrluk çekerken, bazıları ise yeni halinin güzel olduğuna dair yorumları peş peşe sıraladı.

Ayrıca Delen'in mini elbisesi ile verdiği elbise de göz doldurdu...

Şu sıralar yalnız olan Didem Delen, geçtiğimiz günlerde de katıldığı bir programda Kısmetse Olur hakkında konuşmuş ve kurgu olduğunu açıklamıştı.

İŞTE DİDEM DELEN'İN ESKİ VE YENİ HALİ