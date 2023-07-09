Yıllar sonra yayın hayatına dönen Kısmetse Olur, yarışmacı kadrosuyla milyonların gündeminde.
Gelin adaylarından fenomen Buse Korkmaz, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden.
Buse Korkmaz'ın TikTok ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.
Şimdilerde tatil yapan Korkmaz, iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.
Cesur pozlar
2002 doğumlu Buse Korkmaz, bikinisi ve mini eteğiyle objektif karşısına geçti.
Eteğinin düğmesini ve fermuarını açık bırakan Korkmaz, o anları ölümsüzleştirdi.
Paylaşım yapan fenomen yarışmacıya "Açık unutmuşsun", "Çok güzelsin", "Fizik Korkmaz" gibi yorumlar geldi.