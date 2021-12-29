Kısmetse Olur'un gelin adayı Yağmur Koçak estetikle öyle bir değişti ki...

Kısmetse Olur'un gelin adayı Yağmur Koçak estetikle öyle bir değişti ki...

Kısmetse OLur'un gelin adaylarından Yağmur Koçak, estetikle bambaşka birine dönüştü. Yarışmanın ardından Koçak'ın son halini görenler, yaşadığı değişim karşısında "Pes" dedi.

Seda Akgü'ün sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Kımetse Olur, bir döneme damga vurdu.

Evlenmek isteyen erkek ve kadın adayların bir evde buluştuğu yarışma, bazı isimlerin ünlü olmasına olanak sağladı.

Ayça Ekin Beğen, Nur Erkoç, Yağmur Koçak, Melis Buse Betkayan, Emre Ubeyli, Semih Öztürk gibi isimler, sosyal medyada takipçi sayısını artırdı.

Bu isimlerden birisi olan Yağmur Koçak, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti ve tanınmaz hale geldi.

Yaptırdığı estetikler nedeniyle farklı bir görünüme kavuşan Koçak, "Neydi ne oldu" dedirtti.

YAĞMUR KOÇAK TANINMAZ HALDE

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adından söz ettiren Yağmur Koçak, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Fenomen kaynana adayı Şehmus'un annesi Emine'yi motoruna bindirerek deli eden gelin adayı Yağmur Koçak, bu olayla hafızalara kazınmıştı.

Görenlerin tanımakta zorlandığı Koçak, sadece yüzünü değil tarzını ve ismini bile değiştirdi.

"HANIMEFENDİ YAĞMUR"

Artık "Hanımefendi" mahlasını kullanan ve rapçi olmak isteyen Koçak'ın YouTube üzerinden birçok parçasına ulaşabilirsiniz. Eski yaşamını tamamen silen Koçak, kendisine sıfırdan bir hayat kurdu.