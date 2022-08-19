Kısmetse Olur'un Hazal'ı Ayça'nın eski aşkı Halil'le beraber! 'Emre'nin başı tamamen koptu'

Kısmetse Olur yarışmasınd Emre Ubeyli ile nişanlı olan Hazal Atabek, gönlünü yine Kısmetse Olur'da yarışan Ayça Ekin Beğen'in eski aşkına kaptırdı.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, reyting rekorları kırdı.

İki ayrı evde evlenmek isteyen 7 gelin ve damat adayı yaşarken, 12 saat boyunca ekrana gelen olaylar herkesin ilgisini çekti.

Bu gelin ve damat adaylardan bazıları sosyal medya üzerinden ünlü olurken, bazıları ise çok fazla dikkat çekmedi.

Ünmlü olan damat adayları arasında yer alan Emre Ubeyli, ilk başlarda gelin adayı Ayça Ekin Beğen ile aşk yaşadı.

Ayça Ekin Beğen'in eski nişanlısı Halil ile fototğraflarının yarışmaya taşınması ise bu aşkın sonunu getirdi.

Bu aşkın bitmesinden sonra yarışmaya gelen Hazal Atabek, Emre Ubeyli ile aşk yaşadı ve nişanlandı.

Yarışmada birinci olamayan ikili, yarışma bittikten kısa bir süre sonra ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

Asıl bomba ise yarışmadan yıllar sonra geldi. Kısmetse Olur Hazal Atabek, programdaki sevgilisi Emre Ubeyli'nin eski sevgilisi Ayça'nın eski nişanlısı Halil ile ilişki yaşamaya başladı.

Aşk üçgeni

Hazal ve Halil, (Ayça'nın eski nişanlısı Halil) geçtiğimiz gün verdikleri bir röportajda sevgili olduklarını ilan etti.

Halil, "Seviyeli bir şekilde beraberliğimiz var" derken Hazal'ın mutluluğu ise yüzünden okunuyor.

Katıldıkları bir programdan çıktıktan sonrası için, "Buradan sonra sevgili mi oluyorsunuz?" sorusuna, "Biz burada da sevgiliyiz zaten" cevabını veren ikili herkesi şoke etti.

Ayça'nın program esnasında, "Halil'e hayır diyemiyorum" ifadelerini kullanması sosyal medyada tekrar gündem olurken "Hazal da hayır diyememiş" yorumları yapıldı."Emre'nin başı tamamen koptu" yorumu ise görenleri güldürdü.