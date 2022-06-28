Kısmetse Olur'un Hazal'ı evlendi, kocasını görenler yakışıklılığına vuruldu! 'Evin en güzelini kaptın'

Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran Hazal Babalık, evlendi. Mutlu bir yuva kuran güzel isim, eşiyle olan paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

Bir dönem gündüz kuşağına damga vuran Kısmetse Olur, en fazla izlenen evlilik programlarının arasında yer aldı.

7 erkek ve 7 kadının evlenmek için toplandığı Kısmetse Olur, Kanal D ekranlarında ve Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlandı.

Porgrama katılan yarışmacılar herkesin ilgisini çekerken, Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlenen tek çift oldu.

İlk sezon çok izlenen program, ikinci sezon ise tamamen farklı bir kadro ile ekranlara geldi.

Bu kadroda yer alan Hazal Babalık, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Semih Kurtulmuş ile ilişki yaşayan ve yarışmadan onunla el ele ayrılan Hazal Babalık, şimdilerde başka birisiyle evli..

Hazal Babalık evlendi

Eşinin adının Anıl olduğu öğrenilen Hazal Babalık, şimdilerde oldukça mutlu. Uzun süredir yaşadığı ilişkiyi evlilikle taçlandıran Babalık, her anını sosyal medyadan paylaşıyor.

Düğünü ve sonrasını hayranlarıyla paylaşan Babalık, mutluluğuyla herkesi kıskandırıyor.

Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Hazal Babalık için fotoğraflara nazar boncuklu emojiler bırakılıyor.

"Allah bozmasın" diyen hayranları, Kısmetse Olur ile ilgili imalar yapmayı ve programdaki fotoğraflardan kolajlar yapmayı ise ihmal etmiyor.

Yeniden ekrana çıkmayı düşünmeyen Babalık, sosyal medya üzerinden para kazanıyor.