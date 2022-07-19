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    Kısmetse Olur'un Hazal'ı mayosunu giydi, sere serpe kayalıklara uzandı! Dudak uçuklatan kareler...

    Kısmetse Olur yarışmasında yer alan Hazal Atabek, şu sıralar yaşadığı değişimle gündeme gelmeye başladı. Güzel ismin sosyal medya paylaşımları, herkesin aklını başından aldı.
    • 19.07.2022 - 16:42
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    Kısmetse Olur'un Hazal'ı mayosunu giydi, sere serpe kayalıklara uzandı! Dudak uçuklatan kareler...

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, Seda Akgül'ün sunumu ile seyiricyle buluştu.

    Evlenmek isteyen 7 erkek ve 7 kadını bir araya getiren yarışma, izlenme rekorları kırdı ve herkesi ekran başına kilitledi.

    Yarışmada yer alan gelin ve damat adaylarının binlerce fanı oluşurken, özellikle ilk sezon herkes tarafından çok sevildi.

    İlk sezonda yer alan yarışmacılardan birisi olan Hazal Atabek, damat adayı Emre Ubeyli ile nişanlandı.

    İlişkileri iyi giderken porgramdan sonra ayrılan ikiliden Hazal Atabek, ekranlardan çekildi ve normal yaşantısına geri döndü.

    Ubeyli ile önceden tanıştıklarını ve programdan sonra ilişkiyi yürütemediklerini söyleyen Atabek, şimdilerde farklı bir hayyat yaşıyor.

    Porgramda yer alan Melis Buse Betkayan ile oldukça yakın arkadaş olan güzel isim, geçen zamanda bir hayli değişti.

    Bambaşka bir havaya bürünene ve yaptırdığı dövmelerle dikkati çeken Hazal, sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.

    Hazal Atabek'in değişimi

    Instagram hesabında 460 bin takipçiye sahip olan Hazal Atabek, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

    Son hali ile herkesi şaşırtan güzel isim, çektirdiği pozları hayranlarının beğenisine sunuyor.

    Dövmelerini artıran ve 14 tane dövmesi olduğunu söyleyen Atabek, kısa ve sarı saçlarıyla ise beğeni topluyor.

    Atabek'in bazı hayranları eski halini özlerken bazıları ise her halini güzel olduğunu söylemeyi ihmal etmiyor.

    Kısmetse Olur un Hazal ı mayosunu giydi, sere serpe kayalıklara uzandı! Dudak uçuklatan kareler... #1

    Kısmetse Olur un Hazal ı mayosunu giydi, sere serpe kayalıklara uzandı! Dudak uçuklatan kareler... #2

    Kısmetse Olur un Hazal ı mayosunu giydi, sere serpe kayalıklara uzandı! Dudak uçuklatan kareler... #3

    Kısmetse Olur un Hazal ı mayosunu giydi, sere serpe kayalıklara uzandı! Dudak uçuklatan kareler... #4

    Kısmetse Olur un Hazal ı mayosunu giydi, sere serpe kayalıklara uzandı! Dudak uçuklatan kareler... #5


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