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    • Kısmetse Olur'un Melis'i bikinisiyle akılları baştan aldı! Kusursuz fiziğini gören küçük dilini yuttu..

    Kısmetse Olur'un Melis'i bikinisiyle akılları baştan aldı! Kusursuz fiziğini gören küçük dilini yuttu..

    Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Melis Buse Betkayan, tatilden çektirdiği bikinili karelerini sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sundu.
    • 29.06.2022 - 17:52
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    Kısmetse Olur'un Melis'i bikinisiyle akılları baştan aldı! Kusursuz fiziğini gören küçük dilini yuttu..

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana geldi.

    Evlenmek isteyen adayları bir araya getiren yarışmanın ilk sezonu ve yarışmacıları herkes tarafından ilgi çekti.

    Bu yarışmacılar arasında olan Melis Buse Betkayan, unutulmaz isimler arasına adını yazdırmayı başardı.

    Yarışmadaki atarlı-giderli tavırlarıyla dikkati çeken Melis Buse, yarışmadan sonra itiraflarıyla olay oldu.

    Youtube kanalı açan ve burada yarışma hakkında konuşan Melis Buse Betkayan, yaşadığı değişimle ise olay oldu.

    Geçen zamanda birçok kez estetik yaptıran ve bu estetikleri saklamayan Betkayan, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak tatilden bir karesini paylaşan Betkayan, hayranlarından övgü dolu yorumları peş peşe aldı.

    Melis Buse Betkayan'dan bikini şov

    Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Melis Buse Betkayan, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Estetik yaptıran ve bir hayli değişen Betkayan, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla gündem oldu.

    Sık sık yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Betkayan, kusursuz fiziği ve bikinisiyle şov yaptı.

    Yaza bir hayli hazır olduğu görülen Betkayan'ın o kareleri beğeni rekoru kırdı.

    Kısmetse Olur un Melis i bikinisiyle akılları baştan aldı! Kusursuz fiziğini gören küçük dilini yuttu.. #1

    Kısmetse Olur un Melis i bikinisiyle akılları baştan aldı! Kusursuz fiziğini gören küçük dilini yuttu.. #2

    Kısmetse Olur un Melis i bikinisiyle akılları baştan aldı! Kusursuz fiziğini gören küçük dilini yuttu.. #3

    Kısmetse Olur un Melis i bikinisiyle akılları baştan aldı! Kusursuz fiziğini gören küçük dilini yuttu.. #4


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