Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Melis Buse Betkayan, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz elbiseli pozu ile hayranlarının aklını başından almayı başardı.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, bir döneme damga vurdu. Reyting rekorları kıran yarışma, evlenmek isteyen adayları bir evde topladı.

7 kız ve 7 erkek aday 12 saat boyunca bir evde kalarak, birbirlerini evlilik yolunda tanımaya çalıştı. Yarışmaya katılan Melis Buse Betkayan, dikkatleri çekenlerin başında yer aldı.

Bir süre sonra entrika ve dedikoduların döndüğü bir yarışma haline gelen Kısmetse Olur hakkında konuşan eski gelin adayı, her şeyin bir kurgu olduğunu itiraf etti.

Yarışmanın kurgu olduğunu ve ünlü olmak için katıldığını itiraf eden Melis Buse Betkayan, ikinci sezonda da yer aldı.

Ancak Kısmetse Olur sona erdikten sonra ekranlarda yer almayan Melis Buse, bu defa da sosyal medyadan konuşuluyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Melis Buse Betkayan, beyaz elbiseli pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

Güzel isme yorum yapanlar, Kısmetse Olur zamanlarını ve Nur Erkoç'u hatırlamadan edemedi.

Melis Buse Betkayan ve Nur Erkoç, yarışma boyunca zaman zaman kavga etti zaman zaman ise dost oldu.

İkilinin atışmaları, Kısmetse Olur'un reytingini iki katına çıkardı...

Melis'ten fizik şov

Beyaz ve kısa elbisesi ile çektirdiği pozunu sosyal medyadan yayınlayan Melis Buse Betkayan, "Kahkaha bana yakışıyoooo????????" notunu düştü.

Melis Buse Betkayan'ın hayranları bu nota katılarak, hep mutlu olması yönünde yorumlar yaptı.

Bazıları eski gelin adayının güzel olduğunu söylerken, bazıları ise Nur Erkoç'u hatırlamadan edemedi.

Beyaz ve kısa elbisesi ile uzanan aynı zamanda frikik veren Melis Buse Betkayan, zamanında aldığı kilolardan kurtulduğunu da gözler önüne serdi.

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