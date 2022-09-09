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    • Kısmetse Olur'un Melis'i kilolarına veda etti, görenin ağzı açık kaldı! "Eridiği göğüslerden belli"

    Kısmetse Olur'un Melis'i kilolarına veda etti, görenin ağzı açık kaldı! "Eridiği göğüslerden belli"

    Kısmetse Olur yarışmasından sonra kilo alan ve herkesi şaşırtan Melis Buse Betkayan, şimdilerde eski formuna geri döndü. Zayıflığı ile dikkatleri üzerine çeken Melis, hayranlarından övgü aldı.
    • 09.09.2022 - 16:59
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    Kısmetse Olur'un Melis'i kilolarına veda etti, görenin ağzı açık kaldı! 'Eridiği göğüslerden belli'

    Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan, yarışmadan sonra birçok programa katıldı.

    Bu programlarda Kısmetse Olur'un kurgu olduğunu söyleyen Betkayan, yarışmaya ünlü olmak için katıldığını belirtti.

    Yarışmadaki kavgalar ve aşkların bir kurgudan ibaret olduğunu belirten Betkayan, Kısmetse Olur'da yer aldığı için pişman olmadığını söyledi.

    Sık sık yaptığı açıklamalar ile gündem olan Melis Buse Betkayan, yarışmadan sonra ekranlardan çekildi.

    Ancak Youtube kanalı açan ve içerik üretmeye başlayan Betkayan, zaman içerisinde aldığı kilolarla dikkati çekti.

    Yarışmada fiziği ve güzelliği ile dikkatleri çeken ancak yarışmadan sonra bir hayli kilo alan Betkayan, hırslandı ve zayıflamaya başladı.

    Zayıflamak için spor programları deneyen ve eski formuna kavuşan Melis, sosyal medyadan yorumlar alıyor.

    Kitlesi için sık sık paylaşımlar yapan Melis Buse Betkayan'ın yeni haline hem olumlu hem de olumsuz yorumlar geliyor.

    Melis Buse Betkayan'ın son hali

    Estetikleri ve kiloları ile gündem olan Melis Buse Betkayan, zayıfladı.

    Estetik yaptırmaktan vazgeçemeyen ve sevdiğini söyleyen eski gelin adayı, son hallerini Instagram'dan paylaşıyor.

    Estetiği abartan ve tepki alan Melis Buse'ye kilosuyla ilgili yorumlar ise şaşırttı.Bazı hayranları, "Eridiği göğüslerden belli" yorumlarını peş peşe sıraladı.

    Bir Youtube çekimi sırasında sütyen giymeyen ve göğüslerinin kötü görünmesi nedeniyle eleştiri alan Betkayan, konu hakkında yine göndermeli yorumlara maruz kaldı.

    Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği belli olmayan Melis Buse Betkayan, bir güzellik merkezi açacağını duyurmuştu.

    Kısmetse Olur un Melis i kilolarına veda etti, görenin ağzı açık kaldı! 'Eridiği göğüslerden belli' #1

    Kısmetse Olur un Melis i kilolarına veda etti, görenin ağzı açık kaldı! 'Eridiği göğüslerden belli' #2

    Kısmetse Olur un Melis i kilolarına veda etti, görenin ağzı açık kaldı! 'Eridiği göğüslerden belli' #3

    Kısmetse Olur un Melis i kilolarına veda etti, görenin ağzı açık kaldı! 'Eridiği göğüslerden belli' #4


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