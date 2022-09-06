Kısmetse Olur'un Melis'i sütyen giymedi, görenin nevri döndü

Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Melis Buse Betkayan; değişimi, itirafları ve estetikleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ilk sezonu, reyting rekorları kırdı.

12 saat boyunca bir evde kalan erkek ve kız adaylar, ekran önünde yaşadıkları ile herkesi etkilemeyi başardı.

7 erkek ve 7 kadının bir araya geldiği yarışmada evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli ise ödüllerin sahibi oldu.

İkili aşk yaşayan ve evlenen tek çift oldu. Bu evlilikten Aselhan adında bir kız çocukları dünyaya geldi ancak sonu hüsranla bitti.

En az Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç kadar dikkati çeken isimlerden olan Melis Buse Betkayan, yarışmada kimseyi bulamadı.

Erdem Dalfidan ile aşk yaşayan ancak yarışmadan sonra yaptığı itiraflarla gündem olan Betkayan, kendisini unutturmuyor.

Herkesin aklına kazınan ve yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Melis Buse Betkayan, Youtube üzerinden hayranlarıyla buluşuyor.

Youtube içerik ürettiği sırada giydiği beyaz gömleği ve sütyensiz olması ile dikkati çeken ünlü isim, herkesi şaşırttı.

Bazıları sütyensiz haline tepki gösterdi bazıları ise kimsenin karışma hakkı olmadığını savundu.

Melis'in değişimi

Youtube için içerik üreten Melis Buse Betkayan, değişimi ile göze çarpıyor. Estetik yaptırmayı seven ve cesur pozlar veren Betkayan, sık sık programlarda da boy gösteriyor.

Yarışmanın kurgu olduğuna dair yaptığı itiraflarıyla olay olan Betkayan, kendi Youtube kanalı için çektiği videoda sütyen giymedi.

Düğmesini açık bırakan ve herkesin ilgisini çeken Betkayan için yorumlar peş peşe yağdı.

Betkayan'ın hayranları, 'Göğüslerinin sarkıklığını gözümüze neden soktun', 'Sütyensiz bir de düğmelerin açık iğrenç görünüyorsun', 'Allah aşkına ben sana bir sütyen alacağım rahatsız olmuyor musun?' yorumlarını yaptı.