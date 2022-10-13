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    Kısmetse Olur'un Melis'i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor

    Bir dönemin sevilen evlilik programı Kısmetse Olur'da yarışan Melis Buse Betkayan,estetik sonrası bambaşka biri oldu. Daha önce değişimiyle konuşulan isim,yeni haliyle görenleri bir kez daha şaşırttı.
    • 13.10.2022 - 13:16
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    Kısmetse Olur'un Melis'i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem çokça izlenen evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları aradan geçen seneler sonra konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada yarışan isimlerden olan ve tartışmalarıyla dikkat çeken Melis Buse Betkaya, değişimiyle dikkat çekiyor.

    Kısmetse Olur Melis'i şimdi gören tanıyamıyor!

    Sivri diliyle tanınan ve bir dönem yarışmanın kurgu olduğu itiraf eden Melis Buse Betkaya'nın estetik sonrası hali görenleri şaşırtmıştı. Betkayan, şimdi se yeniden estetik uygulama yaptırdı.

    Kısmetse Olur un Melis i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor #1

    Yarışma sonrası zaman içerisinde çokça değiştiği gözlenen fenomen isim, geçirdiği son estetik operasyon sonrası neredeyse tamamen tanınmaz hale geldi.

    1992 yılında dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Melis Buse Betkayan'ın İstanbul'da yaşamını sürdürdüğü bilinmekte. Ünlü isim, Kısmetse Olur programının ilk sezonunda aradığı aşkı bulamamıştı. Bir dönem yarışmacılardan Erdem ile bir ilişkiye başlayan isim sonrasında Erdem ile birlikteliğine devam edememişti.

    Kısmetse Olur un Melis i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor #2

    İşte Melis Buse Betkaya'nın estetik sonrası son halleri...

    Kısmetse Olur un Melis i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor #3

    Kısmetse Olur un Melis i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor #4

    Kısmetse Olur un Melis i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor #5

    Kısmetse Olur un Melis i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor #6

    Kısmetse Olur un Melis i tanınmaz halde! Fenomen ismi son estetiklerden sonra gören tanıyamıyor #7


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