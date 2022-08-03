Kısmetse Olur'un Melis'ini görenler şoke oldu! 'Bu kadar estetik fazla'

Kısmetse Olur'un Melis'ini görenler şoke oldu! 'Bu kadar estetik fazla'

Bir döneme damga vuran 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan'ın son halini görenler inanamadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana geldi.

Evlenmek isteyen adayları bir araya getiren yarışmanın ilk sezonu ve yarışmacıları herkes tarafından ilgi çekti.

Bu yarışmacılar arasında olan Melis Buse Betkayan, unutulmaz isimler arasına adını yazdırmayı başardı.

Yarışmadaki atarlı-giderli tavırlarıyla dikkati çeken Melis Buse, yarışmadan sonra itiraflarıyla olay oldu.

Selin Ciğerci'ye benzedi

Yarışmanın sona ermesinin ardından her şeyin yalan olduğunu ve orada çok eğlendiğini itiraf eden Melis Buse Betkayan geçirdiği estetiklerle adeta tanınmaz hale geldi.

Melis Buse Betkaya'nın yeni halini görenler tanımakta zorlandı.

Pozlarını takipçileriyle paylaşan Betkayan'ın estetikli değişimi görenleri şaşırttı.