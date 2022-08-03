Petrol
100.71
0.17%
Euro
18.2358
-0.07%
Dolar
17.9972
0.29%
Altın
1.017
0.17%
Borsa
2676
1.06%
Bitcoin
420.000
2.17%
BTXN Coin
8.91
-4.70%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Kısmetse Olur'un Melis'ini görenler şoke oldu! 'Bu kadar estetik fazla'

    Bir döneme damga vuran 'Kısmetse Olur' yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan'ın son halini görenler inanamadı.
    • 03.08.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kısmetse Olur'un Melis'ini görenler şoke oldu! 'Bu kadar estetik fazla'

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması, Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana geldi.

    Evlenmek isteyen adayları bir araya getiren yarışmanın ilk sezonu ve yarışmacıları herkes tarafından ilgi çekti.

    Bu yarışmacılar arasında olan Melis Buse Betkayan, unutulmaz isimler arasına adını yazdırmayı başardı.

    Yarışmadaki atarlı-giderli tavırlarıyla dikkati çeken Melis Buse, yarışmadan sonra itiraflarıyla olay oldu.

    Selin Ciğerci'ye benzedi

    Yarışmanın sona ermesinin ardından her şeyin yalan olduğunu ve orada çok eğlendiğini itiraf eden Melis Buse Betkayan geçirdiği estetiklerle adeta tanınmaz hale geldi.

    Melis Buse Betkaya'nın yeni halini görenler tanımakta zorlandı.

    Pozlarını takipçileriyle paylaşan Betkayan'ın estetikli değişimi görenleri şaşırttı.

    Kısmetse Olur un Melis ini görenler şoke oldu! Bu kadar estetik fazla #1

    Kısmetse Olur un Melis ini görenler şoke oldu! Bu kadar estetik fazla #2

    Kısmetse Olur un Melis ini görenler şoke oldu! Bu kadar estetik fazla #3

    Kısmetse Olur un Melis ini görenler şoke oldu! Bu kadar estetik fazla #4


    İlginizi Çekebilir

    Erik ten Hag'dan Cristiano Ronaldo'ya eleştiri
    Futbol

    Erik ten Hag'dan Cristiano Ronaldo'ya eleştiri

    Cansu Dere, bikinisiyle poz verdi
    Magazin

    Cansu Dere, bikinisiyle poz verdi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir