Kısmetse Olur'un Nur'u açıldı saçıldı, gögüs dekoltesinden firikik geldi! 'Olaysın, başa belasın'

Kısmetse Olur yarışmasında tanınan ve evlenen Nur Erkoç, yıllar içerisinde güzelliğine güzellik katarken tarzını yenilemeyi ise ihmal etmedi. n

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumunu üstlendiği Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı.

7 erkek ve 7 kadın yarışmacıyı bir araya getiren program, günlük yayınlanan birçok programı geride bıraktı.

Evlenmek için Kısmetse Olur evine giren adayların bazıları bu sayede meşhur olurken, Nur Erkoç ise evlenen tek aday oldu.

Batuhan Cimilli ile yarışmada tanışan ve evlenen Nur Erkoç, Aselhan adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Evliliği kısa süren Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti, boşanarak hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü.

Aselhan anne Nur Erkoç ile birlikte yaşamaya devam ederken, Batuhan Cimilli ise sosyal medyada aktif olarak hayatını sevenleriyle paylaşıyor.

Ekranlardan çekilen ikiliden Nur Erkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla tarzının değiştiğini gözler önüne seriyor.

Bambaşka bir havaya bürünen ve kızına oldukça düşkün olan Erkoç, bu pozlarıoyla hayranlarından hem eleştiri hem de beğeni aldı.

"Bu sen misin Nur?"

Kısmetse Olur'dan sonra şarkı çıkaran ancak ekranlarda yer almayan Nur Erkoç, sosyal medya hesabından tanınmaya devam ediyor.

Güzelliği ve anneliği ile herkesi etkileyen Erkoç, geçen zaman içerisinde farklı bir havaya büründü.

Saçlarını kestiren ve dekolteli giyinmeye başlayan güzel isim, bazı hayranlarından eleştiriler almayua başladı.

Erkoç'un eski halini özleyen hayranları, "Bu sen misin Nur?" demeyi ihmal etmedi.