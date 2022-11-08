Kısmetse Olur yarışmasında Batuhan Cimilli ile evlenen Nur Erkoç, tarzını yeniledi. Özel bir çekim için kamera karşısına geçen Erkoç, son hali ile olay oldu.

Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı.

Sosyal medya üzerinden viral olmayı başaran yarışma, binlerce hayran kitlesine sahip olmaya başladı.

Evlenmek isteyen 7 kadın ve 7 erkek adayın bir evde toplandığı yarışma, kaos ve entrikanın tek adresi haline geldi.

Özellikle ilk sezonu ile rekor kıran ve yarışmaya katılanların tanınmasını sağlayan proje, geçen zamana rağmen unutulmadı.

Yarışmada öne çıkan birbirinden farklı isimler oldu ancak sadece Nur Erkoç evlenerek evden ayrıldı.

Batuhan Cimilli ile evlenen ve yarışmadan kısa bir süre sonra boşandığını duyuran Erkoç, Aselhan adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bir dönem eski eşi Batuhan Cimilli ile sıkıntılı zamanlar geçiren ancak şu sıralar yalnız olduğu bilinen Erkoç, sosyal medya üzerinden bir hayli aktif..

Kızı ile paylaşımlar yapan güzel isim, sosyal medya üzerinden reklamlar almaya ve bu şekilde para kazanmaya devam ediyor.

Kısmetse Olur'dan sonra ekranlarda yer almayan Erkoç, değiştirdiği tarzı ile de hayranlarının dikkatini çekiyor.

Nur Erkoç'un yeni hali

Yarışmanın en sessiz ve beğenilen isimlerinden olan Nur Erkoç, kısa süre içerisinde de popüler oldu.

Melis Buse Betkayan ve Cansel Çördük ile hem dostluğu hem de tartışmaları olay olan Nur Erkoç, yarışmadan sonra Kısmetse Olur ekibinden tamamen koptu.

Yeni başlayacak olan Kısmetse Olur'da da yer almayacağı bilinen güzel isim, son zamanlarda tarzı ile dikkatleri çekiyor.

Daha cesur kıyafetler giyinmeye başlayan Nur Erkoç, özel bir çekim için sahil kenarında kamera karşısına geçti.

Siyah mini elbisesi ile göz dolduran Nur Erkoç'a sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağdı. Erkoç'un hayranları yaşadığı değişim karşısında şaşırdıklarını dile getirdi.

Bazıları, "Alev almış" derken bazıları ise "Bu değişimi beğenmedik" yorumlarında bulundu.