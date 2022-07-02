Kısmetse Olur'un Nur'u açıldıkça açıldı, kalçadan firikik verdi! 'İyice bozulmaya başladın'

Kısmetse Olur yarışmasında Batıhan Cimilli ile evlenen Nur Erkoç, son zamanlarda paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündemine düşen isimlerden birisi oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasına katılan Nur Erkoç, Semih Kurtulmuş ile aşk yaşadı.

Yarışmadan sonra Semih'e gerçek aşık olduğu söylenen Erkoç, daha sonra Batuhan Cimilli'ye gönlünü kaptırdı.

Batuhan Cimilli ile finale giden ve onunla evlenen Nur Erkoç, 3 ay sonra hamile olduğunu duyurdu.

İlk çocuğu Aselhan'ı kucağına alan ve Kısmetse Olur yarışmasından birinci olarak ayrılan Nur, kısa bir süre sonra boşandı.

Yarışmadayken ünlenen ve hanım hanımcık tavırlarıyla dikkati çeken Erkoç, sosyal medya üzerinden para kazanıyor.

Kısmetse Olur'dan sonra ekranlarda gözükmeyen ve kızını büyüten Nur Erkoç, son sosyal medya paylaşımı ile olay oldu.

Bir çekim için kamera karşısına geçen ve firikik veren Nur Erkoç, Kısmetse Olur hayranlarını şaşırtmayı başardı.

"Nur'a ne olmuş?"

Kısmetse Olur yarışmasında herkesin beğendiği gelin adaylarından olan Nur Erkoç, hanım hanımcık tavırlarıyla dikkati çekti.

Damat adaylarının ve annelerinin sevdiği isim, Batuhan Cimilli'den boşandıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı.

Son olarak bikiniyle poz paylaşan Erkoç fotoğrafın altına, "Yaz çekimi yapalım derken birden bastıran yağmur ve sonuç darkday’ adlı çalışma.." notunu düştü.

Nur Erkoç'un bu pozlarına ise şu yorumlar geldi;

"Tablo gibisin"

"Güzeller güzeli asil Nurum"

"Mükemmel bir yaz çekimi"

"Önceden daha farklı giyinirdin"

"Nur be valla eski halini özlüyorum yemin ederim iyice bozulmaya başladın gerçekten"