Kısmetse Olur'un Nur'u frikik verdi, detay olay oldu! "Beni bu tipimle üç kişi çağırıyor"

Kısmetse Olur'un Nur'u frikik verdi, detay olay oldu! "Beni bu tipimle üç kişi çağırıyor"

Kısmetse Olur yarışması ile adından söz ettiren Nur Erkoç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla yaşadığı değşimi gözler önüne seriyor.

Kanal D erkanlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile seyirciyle buluşan Kısmetse Olur, ilk sezonunda reyting rekorları kırdı.

Evlenmek isteyen 7 erkek ve kadın adayın bir araya geldiği yarışma, dedikodu ve entrikaya dönmeye başladı.

İlk sezon yarışmacıların herkes tarafından tanınması ve ünlü olmasının ardından da ikinci sezon geldi.

İlk sezonun iddialı isimlerinden Melis Buse Betkayan ve Ayça Ekin Beğen, yarışmanın kurgu olduğunu itiraf etti.

Ancak Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç çifti, yarışmadan evlenerek ayrıldı. İkilinin Aselhan adını verdikleri de bir kızları oldu.

Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve Aselhan dünyaya geldikten kısa bir süre sonra, fenomen çiftten boşanma haberi geldi.

Boşandıktan sonra sosyal medya üzerinden reklamlar alan ve kızıyla zaman geçiren Nur Erkoç, imaj değişikliğine gitti.

Yarışmada daha sade giyinen eski gelin adayı, yarışmadan sonra farklı bir havaya ve tarza büründü.

Güzelliği ile ilgi çekmeye devam eden Nur Erkoç, özellikle paylaştığı dekolte pozlarıyla gündem oldu.

Nur Erkoç kırmızısı

Sosyal medya üzerinden 1 Milyon takipçiye ulaşan Nur Erkoç, aldığı reklamlarla hayatını devam ettiriyor.

Ekranlara çıkmayan ancak bir şarkı çalışmasına imza atan Erkoç, büyük bir kitle tarafından unutulmadan takip ediliyor.

Kızı, annesi ve kendisiyle ilgili sık sık paylaşım yapan eski gelin adayı, kırmızı kısa büstiyeri ile olay oldu.

Sahil kenarında çektirdiği kareyi hayranlarının beğenisine sunan Erkoç, yaşadığı değişimi de gözler önüne serdi.

Hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Nur Erkoç'a Kısmetse Olur zamanları hatırlatıldı.

Bir hayranı, "Beni bu tipimle üç kişi çağırıyor" diyerek Nur Erkoç ve Melis Buse Betkayan'ın kavgasına gönderme yaptı.