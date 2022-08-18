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    Kısmetse Olur'un Nur'u frikik verdi, gören gözlerine inanamadı! Göğüs dekoltesi büyüledi

    Kısmetse Olur yarışmasında evlenen ve bu sayede tanınan Nur Erkoç, değişen tarzıyla dikkati çekiyor. Cesur kareler paylaşan eski gelin adayı, hayranlarını şaşırtmayı başarıyor.
    • 18.08.2022 - 13:18
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    Kısmetse Olur'un Nur'u frikik verdi, gören gözlerine inanamadı! Göğüs dekoltesi büyüledi

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Akgül'ün sunumu ile seyirciyle buluşan Kısmetse Olur, reyting rekorları kırdı.

    7 erkek ve 7 kadını bir araya getiren yarışma, evlenme süreçlerini seyirciye yansıtmaya çalıştı.

    12 saat boyunca iki farklı evde kalan ve birbirlerini tanımaya çalışan yarışmacılar, zamanla ünlenmeye başladı.

    Yarışmacıların büyük fan kitleleri oluşurken, yarışma sonunda ise Nur Erkoç ve Batıhan Cimilli birinci oldu.

    İkili birinci olduktan sonra Kısmetse Olur ekibi tarafından evlendirildi. Çiftin nikah şahitliğini Somer Sarıkabadayı ve Alişan yaptı.

    Evlendikten kısa bir süre sonra hamile kalan ve Aselhan adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Nur Erkoç'un mutluluğu fazla uzun sürmedi.

    Batuhan Cimilli ile anlaşamadıklarını söyleyen eski gelin adayı, tek celsede boşandı ve kızıyla yaşamaya başladı.

    Bu süreçte bambaşka bir havaya bürünen ve tarzını değiştiren Nur Erkoç, güzelliğine güzellik kattı.

    Dekolteli pozlar veren ve herkesi büyüleyen eski gelin adayı, katıldığı bir programda ise Kısmetse Olur'da yaşadığı her şeyin gerçek olduğunu açıkladı.

    Nur Erkoç'un yeni tarzı

    Eski yıllara göre daha cesur giyinmeye başlayan Nur Erkoç, sosyal medya üzerindne para kazanıyor.

    Giyim tarzı ve yaşam tarzını dğeiştiren ancak ekranlardan uzak duran eski gelin adayı, güzelliğine güzellik kattı.

    Kısa kestirdiği saçları ve cesur kıyafetleri ile kusursuz fiziğini sergileyen güzel isim, dekolteli elbiseleri tercih etmeyi ihmal etmiyor.

    Kısmetse Olur un Nur u frikik verdi, gören gözlerine inanamadı! Göğüs dekoltesi büyüledi #1

    Kısmetse Olur un Nur u frikik verdi, gören gözlerine inanamadı! Göğüs dekoltesi büyüledi #2

    Kısmetse Olur un Nur u frikik verdi, gören gözlerine inanamadı! Göğüs dekoltesi büyüledi #3


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