Kısmetse Olur'un Nur'u mini şortuyla yatak üzerinde poz verdi, gören küçük dilini yuttu! 'Sen neymişsin ya'

Kısmetse Olur'un Nur'u mini şortuyla yatak üzerinde poz verdi, gören küçük dilini yuttu! 'Sen neymişsin ya'

Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Nur Erkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur yarışması, gündüz kuşağının en fazla izlenen programı oldu.

7 erkek ve 7 kadın adayın bir araya geldiği evde, yaşanan olaylar herkesin ilgisini çekti. Bu sayede programoın fanları artmaya başladı.

Evlenmek isteyen adaylar uzun bir süre o evde yaşadı ve sevecekleri adayları bulmaya çalıştı.

Sonradan yarışmanın dizi formantında ve bir kurgu olduğu söylendi ancak Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli evlenerek yarışmadan ayrıldı.

İkili evlendikten sonra Aselhan adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına alırken, mutlu tablo uzun sürmedi.

Yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan Nur Erkoç ve Batuhan Cimlli, hayatlarına ayrı ayrı devam etmeye başladı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan ve kızıyla zaman geçiren Nur Erkoç ise paylaştığı karelerle olay oldu.

Yarışmadan sonra bir hayli değişen Nur Erkoç, mini şortuyla poz verdi ve sosyal medyadan binlerce yorum aldı.

"Nur sana ne oldu?"

Kısmetse Olur'dan sonra ekranlarda yer almayan Erkoç, sosyal medya üzerinden reklam alarak para kazanmaya devam ediyor.

Oldukça iyi bir kitlesi olan ve hala daha Kısmetse Olur ile anılan Erkoç, yarışmadan sonra ise tarzını değiştirdi.

Sosyal medya üzerinden siyah şortu ile poz veren Nur Erkoç, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nur Erkoç'un fotoğrafına yorum yapan hayranları, "Seni seviyorum", "Güzellik" , "Bayram şekeri" , "Gülüşün yeter senin" tarzında övgü dolu sözler söyledi.