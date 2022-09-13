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    Kısmetse Olur'un Nur'undan frikik geldi, gören inanamadı! "Abla biraz daha açsaydın"

    Kısmetse Olur yarışmasına katılan ve bu sayede adını duyuran Nur Erkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı siyah-beyaz pozlarla hayranlarının beğenisini kazandı.
    • 13.09.2022 - 16:53
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    Kısmetse Olur'un Nur'undan frikik geldi, gören inanamadı! 'Abla biraz daha açsaydın'

    Seda Akgül'ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'da evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin "Aselhan" adında bir kızları dünyaya geldi.

    Aselhan dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşanan ikiliden Nur Erkoç, yoluna sosyal medya üzerinden devam etti.

    Kısmetse Olur'un en favori yarışmacılarından olan Erkoç, yeniden ekranlara dönmedi ancak ünü de yok olmadı.

    Batuhan Cimilli ile boşandıktan sonra kızının velayetini alan ve yoluna sosyal medya üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile devam eden Erkoç, yaşadığı değişimle gündem oldu.

    Kısmetse Olur zamanlarından sonra değişmeye ve daha cesur giyinmeye başlayan Erkoç, hayranlarının dikkatini çekti.

    Reyting rekorları kıran Kısmetse Olur'un ekmeğini yemeye devam eden Nur Erkoç, son olarak siya-beyaz kareler paylaştı.

    Özel bir çekim için kamera karşısına geçen ve güzelliği ile büyüleyen Erkoç, frikik verince hayranlarını şaşırttı.

    "Sen çok değişti" yorumlarını peş peşe alan güzel isim, kızı Aselhan ile fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

    "Siyah - beyaz film gibi biraz.."

    Eski gelin adayı Nur Erkoç, yarışmadan sonra çizgisini bozmadı ancak dış görünüş ve giyiminde değişimler yaptı.

    Daha cesur kıyafetler giyen ve pozlar veren Erkoç, siyah-beyaz kareleri ile hayranlarının başını döndürdü.

    "Sen çok değiştin" "Siyah - beyaz film gibisin" "Canımız Nur'umuz" "Hep asil hep güzel" tarzında yorumlar alan Erkoç, aktif kullandığı hesabından takipçi sayısını artırmaya da devam ediyor.

    İŞTE NUR ERKOÇ'UN MEŞHUR POZLARI

    Kısmetse Olur un Nur undan frikik geldi, gören inanamadı! 'Abla biraz daha açsaydın' #1

    Kısmetse Olur un Nur undan frikik geldi, gören inanamadı! 'Abla biraz daha açsaydın' #2


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