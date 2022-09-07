Kısmetse Olur yarışmasında tanınan Rabia Karaca, estetik operasyonlar geçirdi. Bambaşka bir görünüme kavuşan Karaca, cesur kareleri ile herkesi adeta dumur etti.

Seda Akgül'ün sunumu ile ekrana gelen Kısmetse Olur yarışması, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı. İlk sezonu ile sevilen yarışmanın ikinci sezonu çok fazla ses getirmedi ancak konuşulmayı başardı.

Yarışmanın ikinci sezonunda birinci olan olmadı ancak bazı yarışmacılar ön plana çıktı ve tanınmaya başladı.

Bu yarışmacılar arasında yer alan Rabia Karaca, Gökhan Sara ile Kısmetse Olur Evi'nde aşk yaşadı. İkilinin aşkı uzun sürmedi ancak tanınmalarına katkı sağladı.

Yarışmadan sonra ekranlarda yer almayan Rabia Karaca, sosyal medya üzerinden aktif olmayı sürdürdü.

Yarışmadaki hali beğenilen ancak bununla yetinmeyen Karaca, şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Estetik operasyonlar geçiren ve bir hayli değişen Rabia Karaca'yı görenler tanımakta zorluk çekti.

Zaman içerisinde cesur kıyafetler giymeye de başlayan Karaca, sosyal medyada gündem konusu oldu.

Rabia Karaca'nın değişimi

Estetik operasyonlar sayesinde bambaşka biri olan Rabia Karaca, değişimi ile sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya üzerinden cesur kareler paylaşan Karaca'ya yorum ve beğeni yağdı. Kısmetse Olur zamanlarından eser kalmayan eski gelin adayına estetik doktoru bile soruldu.

Saçlarını da sarı yapan Karaca'nın ayrıca giydiği dekolteli kıyafetler için, ekstra parantez açıldı.