Petrol
79.42
0.48%
Euro
19.8007
0.18%
Dolar
18.6534
0.01%
Altın
1.077
0.22%
Borsa
5374
0.00%
Bitcoin
318.116
-0.20%
BTXN Coin
6.86
-2.41%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Kısmetse Olur'un Simge'si tanıdık çıktı! Hakkındaki gerçek 'yok artık' dedirtti!

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Simge Nur Erkoç'un yıllar önce bir izdivaç programına daha katıldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 13:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kısmetse Olur'un Simge'si tanıdık çıktı! Hakkındaki gerçek 'yok artık' dedirtti!

    Kısmetse Olur macerası, ekranlara geri döndü...

    YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Öykü Serter'in sunuculuğunda 9 erkek ve 9 kadın adayı bir araya getiriyor.

    Hayatının aşkını bulmak isteyen gelin ve damat adayları, sosyal medyanın gündemine geliyor.

    Programda yer alan Simge Nur Erkoç, geçmişi en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Simge'nin ilk ekran deneyimi olmadığı görüldü.

    Esra Erol'a da katıldı

    Gelin adayı Simge'nin daha önce bir evlilik programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

    Simge Nur Erkoç, geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programında boy gösterdi.

    Değişimiyle şaşırtan Simge'nin aşkı bulup bulamayacağı ise merak konusu...

    Kısmetse Olur un Simge si tanıdık çıktı! Hakkındaki gerçek yok artık dedirtti! #1

    Kısmetse Olur un Simge si tanıdık çıktı! Hakkındaki gerçek yok artık dedirtti! #2

    Kısmetse Olur un Simge si tanıdık çıktı! Hakkındaki gerçek yok artık dedirtti! #3


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Gümrük cezaları yeniden belirlendi
    Ekonomi

    Gümrük cezaları yeniden belirlendi

    Hudut Kartalları ülkeye girmeye çalışan 3 teröristi yakaladı
    Gündem

    Hudut Kartalları ülkeye girmeye çalışan 3 teröristi yakaladı

    Görüş Bildir