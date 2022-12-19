Kısmetse Olur'un Simge'si tanıdık çıktı! Hakkındaki gerçek 'yok artık' dedirtti!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından Simge Nur Erkoç'un yıllar önce bir izdivaç programına daha katıldığı ortaya çıktı.

Kısmetse Olur macerası, ekranlara geri döndü...

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Öykü Serter'in sunuculuğunda 9 erkek ve 9 kadın adayı bir araya getiriyor.

Hayatının aşkını bulmak isteyen gelin ve damat adayları, sosyal medyanın gündemine geliyor.

Programda yer alan Simge Nur Erkoç, geçmişi en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Simge'nin ilk ekran deneyimi olmadığı görüldü.

Esra Erol'a da katıldı

Gelin adayı Simge'nin daha önce bir evlilik programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Simge Nur Erkoç, geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programında boy gösterdi.

Değişimiyle şaşırtan Simge'nin aşkı bulup bulamayacağı ise merak konusu...