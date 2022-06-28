Kısmetse Olur'un tek aşkı Fatma ve Serhan'ın son hali şoke etti! 'Bebek mi geliyor?'

Kısmetse Olur'un tek aşkı Fatma ve Serhan'ın son hali şoke etti! 'Bebek mi geliyor?'

Kısmetse Olur'dan el ele çıkan ve evlenen Fatma ile Serhan'ın aşkı devam ediyor. Fatma Nisan Kala'nın geçtiğimiz günlerde eli karnında attığı hikaye ise "Bebek mi geliyor?" sorularını gündeme getirdi.

Kısmetse Olur yarışması herkesin ilgisini çekti ve bir dönem Türkiye'de en fazla izlenen evlilik programı oldu.

Seda Akgül'ün sunuculuğunda ekrana gelen ve Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur, özellikle ilk sezonu ile viral oldu.

İlk sezonunda yaşananlar ve yarışanlar, geçen 6 senelik zaman dilimine rağmen unutulmadı ve takip edilmeye devam ediliyor.

Bu yarışanlardan birisi olan Serhan Çeliker, ilk sezonda kimseyle ilgilenmedi ve kalbinin dolu olduğunu söyledi.

Fatma Nisan Kala'yı sevdiğini söyleyen Çeliker, onun ayaklarına kapandı ve özür diledi. Hatta sonrasında eski aşkını yarışmaya soktu.

Fatma Nisan Kala, yarışmaya başkasını bulmak için değil Serhan'ı affetmek için geldiğini belirtti.

Bunun akabinde eleme için en fazla Fatma'nın adını yazılırken, Serhan ise aşkını aldı ve yarışmadan kendi isteğiyle çekildi.

İkilinin akıbetinin ne olacağı Kısmetse Olur hayranları tarafından yakından takip edilirken, büyük aşk evlilikle sonuçlandı.

Fatma Nisan Kala ve Serhan Çeliker'i uzun zamandır görmeyenler, son hallerini merak etmeye başladı.

Fatma ve Serhan çiftinin son hali

Fatma ve Serhan Çeliker çiftinin aşkı son sürat devam ediyor. Uzun zamandır evli olan ikili, en güzel karelerini Instagram'dan paylaşıyor.

Birbirlerine hala aşık olan ikili, ekranlarda yer almıyor. Daha sakin bir hayatı tercih eden çiftin aşkı ise herkesi kıskandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde kırmızı elbisesi ile karnını tutarak hikaye atan Fatma Nisan Kala'nın hamile olduğu iddia edildi.

Hayranları bu şekilde poz atan Fatma Nisan'a, "Yoksa bebek mi geliyor?", "Annelik sana çok yakışır" tarzında yorumlar yaptı.