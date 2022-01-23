Kıvaç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den karnı burnunda poz! 5 aylık hamile Başak'a beğeni yağdı

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Başak Dizer, ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 5 aylık hamile olan Dizer'in karnı burnunda paylaşımına beğeni yağdı.

5 sene önce Paris'te dünyaevine giren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'den, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi gelmişti.

İddiaları doğrulayan Başak Dizer, ''Çok heyecanlı ve mutluyuz.'' demişti.

Şimdilerde 5 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Dizer, Instagram hesabından son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin, büyüyen karnıyla verdiği pozlar, sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Bebekle ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ ise ''Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık.'' demişti.