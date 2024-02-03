Kıvanç Tatlıtuğ abisini paylaştı! Sosyal medya şoke oldu, bunlar nasıl kardeş… Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ gündemi yıkıp geçti. Abisiyle paylaşım yapan ünlü oyuncu görenleri hayrete düşürdü. İşte, Tatlıtuğ’un abisi…

ensonhaber.com

Son olarak başrollerini Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinin finali ile magazin gündemine damgasını vuran yakışıklı oyuncu adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Fransa’ya gideceği konusunda iddiaları yalanlayan Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla medyanın gözdesi olmaya devam ediyor.

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Tatlıtuğ aile hayatıyla da kendisine imrendiriyor. Çiftin aynı zamanda 1 yaşında Kurt Efe adında bir oğulları var.

Evliliği ile magazin dünyasının gündemine olan Tatlıtuğ’un ailesi de oldukça merak ediliyor. Adanalı bir ailede doğan ünlü oyuncunu 5 kardeşi olduğu biliniyor.

Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında kardeşleri olan yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde Cem Tatlıtuğ ile bir paylaşım yaptı.

Sosyla medya hesabında 4.6 milyon takipçisi olan oyuncunun abisi ile yaptığı paylaşım benzerlikleri konusunda hayrete düşürdü.

İşte, Kıvanç Tatlıtuğ ve abisi…