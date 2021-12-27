Kıvanç Tatlıtuğ bakın hangi mankenle çıplak poz vermiş! Bu kareler çok konuşulur...

Kıvanç Tatlıtuğ bakın hangi mankenle çıplak poz vermiş! Bu kareler çok konuşulur...

Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni imajı ile gündeme gelmişti. Yeni imajıyla beğenilmeyen oyuncunun, yıllar önce çıplak olarak verdiği pozları ortaya çıktı.

Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Behlül Haznedar karakteri ile yıldızı parlayan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le hayatını birleşti.

Uzun bir zamandır Başak Dizer'le evli olan Tatlıtuğ, şu sıralar baba olmanın heyecanını yaşıyor.

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve uzun süredir ekranlarda yer almayan Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni imajıyla gündem oldu.

Tatlıtuğ'un sakalsız hali hayranları tarafından beğenilmezken, sosyal medya üzerinden günlerce konuşuldu.

Oyuncunun bu tarzı dışında da yıllar önce verdiği çıplak pozlar, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN CESUR POZLAR

Kuzey Güney, Aşk-ı Memnu, Çarpışma, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi güçlü yapımlarda oynayarak geniş kitlelerce tanınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Deniz Akkaya ile olan kareleri ortaya çıktı.

2002 yılında Best Model of Turkey'den birincilikle ayrılan Tatlıtuğ'un, 2000'lerin başında verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar önce çekilen bu karelerde yarı çıplak olduğu görülen oyuncu, hayranlarını şaşırtmayı başardı.