Kıvanç Tatlıtuğ bombayı patlattı! Dünyaca ünlü Netflix dizisi Into The Night'a konuk oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in Belçika yapımı dizisi Into the Night'ın kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Dijital platform Netflix'in Belçika yapımı en çok izlenen dizilerinden biri olan ''Into the Night''ta Türk oyuncu Mehmet Kurtuluş, başarılı performansıyla adından söz ettirmişti.

Hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen dizinin ikinci sezonu ile ilgili sevindiren bir haber geldi. Jason George imzalı Into The Night'ın bu sezonuna, Türkiye'den sürpriz bir isim dahil oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve ''Bir Denizaltı Hikayesi'' ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Into The Night'ın yeni sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldı.

İlk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi birçok ülkeden gelen oldukça renkli bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizi, Tatlıtuğ'un katılmasıyla uluslararası alandaki cazibesini daha da genişletmiş oldu.

Şu sıralar tatilde olan Kıvanç Tatlıtuğ cephesinde yaşanan bu gelişme takipçilerini de heyecanlandırdı.

ROLÜ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizide nasıl bir rolle karşımıza çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Into The Night'ın yeni sezonunda Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra Anton Kouzemin, Coen Bril, Joe Manjón, Émilie Caen, Borys Szyc, Dennis Mojen, Javier Godino, Marie-Josée Croze yer alacak.

Pauline Etienne, Mehmet Kurtulus, Laurent Capelluto, Ksawery Szlenkier, Jan Bijvoet, Babetida Sadjo, Nabil Mallat, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi ve Nicolas Alechine ise ilk sezondan tanıdığımız yüzler olarak dizide devam edecek.

BELÇİKALI VE FRANSIZ YÖNETMENLER ÇEKİYOR

Yapımcılığında The Witcher ve The Cathedral ile tanınan Tomek Bagiński'nin Jason George'a eşlik ettiği Into The Night'ın yeni sezonu Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir ve Fransız yönetmen Camille Delamarre tarafından çekildi.

FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA

Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir, diziyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Into the Night'taki başarılı oyunculuklar ve farklı dillerin yarattığı harmoni beni çok etkiledi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli oyuncuların, deneyimlerini ve kültürlerini ortaya koyması muazzam bir sinerji oluşturdu ve harika bir iş ortaya çıktı. Sette Fransızca, Arapça, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Rusça, Türkçe, İngilizce ve Lehçe dilleri konuşulsa da, aslında ortak bir dili konuşuyorduk ve birbirimizi çok anladık. Farklı kültürlerin bir araya getirdiği bu kadronun yönetmen koltuğunda olmak benim için eşsiz olduğu kadar zenginleştirici bir deneyimdi. Her anı için müteşekkirim.''