Kıvanç Tatlıtuğ konuk olmuştu! Into The Night 2. sezon ne zaman? İşte Into The Night yeni sezon tarihi

Kıvanç Tatlıtuğ'un konuk olduğu Netflix'in Into the Night isimli Belçika yapımı ilk orijinal dizisinin 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki Into The Night 2. sezon ne zaman? İşte yayın tarihi...

Dünyaca ünlü film ve dizi içerik platformu Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Into The Night'ın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Bir uçak seyahatinde Güneş'ten gelen bir felaketten kaçan yolcuları konu alan Into The Night'ın ikinci sezon tarihine ilişkin beklenen açıklama geldi.

Netflix, ikinci sezonunda Kıvanç Tatlıtuğ'un konuk oyuncu olarak yer alması beklenen Into The Night dizisinin tanıtım videosunu yayınlandı.

Peki Into The Night 2. sezon ne zaman? İşte Into The Night 2. sezon tarihi...

INTO THE NIGHT 2. SEZON NE ZAMAN?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Netflix'in Belçika yapımı dizisi Into The Night'ın 2. sezon çekimleri tamamlandı.

İlk sezonda Türkiye, Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi birçok ülkeden oyunculara yer veren çok uluslu Into The Night dizisinin 2. sezon yayın tarihi ise 8 Eylül olarak açıklandı.

Hâlihazırda bir Türk oyuncu olarak Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı dizinin ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alması bekleniyor.

Senaryosunu Jason George'un kaleme aldığı, bir kıyamet senaryosuna yer veren Into The Night, Jacek Dukaj'ın 2015 tarihinde yayınlanmış 'The Old Axolotl' romanına dayanıyor.