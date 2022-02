Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Daha Allah'tan ne dileyeceksin...

Baba olmak için gün sayan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Tatlıtuğ'a, birbirinden ilginç yorumlar geldi.

2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyuran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuğa ilk adımını Gümüş dizisiyle attı.

Ardından Menekşe ile Halil dizisinde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, asıl çıkışını şüphesiz bir döneme damgasını vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Behlül karakteriyle yaptı.

Behlül karakteriyle özdeşleşen Tatlıtuğ, bu çıkışını Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi yapımlarla sürdürdü.

44 yaşındaki stil danışmanı eşi Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, şimdilerde baba olmak için gün sayıyor.

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan Tatlıtuğ, paylaştığı karelerle ses getirmeyi başarıyor.

02.02.2022 AKIMINA UYDU

Son olarak eşi Başak Dizer'e poz veren Kıvanç Tatlıtuğ, 02.02.2022 tarihi akımına uyarak çekildiği kareyi ''Hadi bakalım'' notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken fotoğrafa yapılan yorumlar ise herkesi güldürdü.

''DAHA ALLAH'TAN NE DİLEYECEKSİN''

Ünlü senarist Ece Yörenç, Tatlıtuğ'un paylaşımına, 'Bi de yakışıklı olsaydın keşke' yorumunu yaptı.

Hayranları, oyuncunun fotoğrafının altına; 'Tamam reis ölene kadar yakışıklı ol!'; Kıvanç evreni meşgul etme abi ya bize sıra gelmicek', 'Kıvanç daha allahtan ne dileyeceksin bilemiyorum' şeklinde pek çok esprili yorumda bulundu.