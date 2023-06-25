Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu ilk kez görüntülendi! Minik Kurt Efe'ye yorum yağıyor "Küçük Behlül" Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Başak Dizer'in biricik oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülendi. Minik Kurt Efe'nin babasına benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Aslan karakteriyle hayranlarını büyüleyen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu 2016 yılında biricik eşi Başak Dizer ile dünya evine girmişti. İkili geçtiğimiz yıl çocuklarını kucağına almıştı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Kıvanç Tatlıtuğ, ilk kez oğlu Kurt Efe ile görüntülendi. Gören gözlerini alamıyor Havaların ısınmasıyla soğluğu Yalıkavak’ta alan çift, bu kez minik oğullarını kameralardan gizleyemedi. Altın sarısı saçlarıyla büyük hayranlık uyandıran Kurt Efe, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu… Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Kurt Efe’ye "Aynı babası", "Babasının kopyası", "Küçük Kıvanç", "Güzel iki insandan minnoş bir bebe" gibi yorumlar geldi.