Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e kabusu yaşatmaya devam ediyor! Bu kez dört yıl hapsi isteniyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e kabusu yaşatmaya devam ediyor! Bu kez dört yıl hapsi isteniyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit eden Sinan Altıntaş'ı savcılığa şikayet etti. Şikayet sonrası Altıntaş hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sinan Altıntaş hakkında, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla daha önce iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ancak ünlü çift, kendilerini ölümle tehdit eden Altıntaş'tan kurtulamadı. Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini, sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını ifade ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık yürütülen soruşturmada Altıntaş'ın ifadesine başvurdu. Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık ifade sonrası Altıntaş hakkında 'Tehdit', 'Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.