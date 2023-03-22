Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit başrolde! Netflix'in gerilim filmi Boğa Boğa konusu nedir, oyuncuları kimler? Netflix yapımı yerli gerilim filmi Boğa Boğa için geri sayım başladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'i buluşturan Boğa Boğa filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Boğa Boğa filmi ne anlatıyor, konusu nedir? Boğa Boğa oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar...

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği gerilim filmi "Boğa Boğa", yayın için gün sayıyor.

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, Netflix'in yeni gerilim türündeki filmi Boğa Boğa, izleyicilerin merak konusu oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'i buluşturan film, konusu ve oyuncularıyla dikkat çekti.

Peki, Boğa Boğa ne zaman yayınlanacak? Boğa Boğa filminin konusu ne? Boğa Boğa filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Boğa Boğa filmi nerede çekildi? Boğa Boğa filminin yayın tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Boğa Boğa film konusu

İstanbullu iş adamı Yalın (Kıvanç Tatlıtuğ), finansal bir skandalın ardından eşi Beyza’yla (Funda Eryiğit) birlikte Assos’a yerleşir.

Huzur ararken hayatı kâbusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğunu anlar.

Çok geçmeden bu tepkiler şiddetle yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.

Boğa Boğa oyuncu kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ (Yalın),

Funda Eryiğit (Beyza),

Gürgen Öz (Daim),

Müge Bayramoğlu (Nehir),

Onur Gürçay (Selami),

Aşkın Şenol (İrfan),

Hayat van Eck (Gaza),

Kerem Arslanoğlu (Cevdet),

Onur Akgülgil (Cezmi),

Ahmet Baki Kurtuluş (Remzi),

Nadi Güler (Ayhan)

Boğa Boğa yayın tarihi

Prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da gerçekleştirecek olan Boğa Boğa, 21 Nisan Cuma günü yayında olacak.