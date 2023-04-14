Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi gündem oldu Boğa Boğa filmiyle seyirci karşısına çıkacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit, cesur sahneleriyle dikkat çekti. Yayınlanan fragmana, ikilinin sevişme anları damga vurdu.

Şimdilerde Aile dizisiyle gündemde olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Son Yaz'da rol alan oyuncu Funda Eryiğit ile partner oldu. Netflix'te yayınlanacak olan "Boğa Boğa" adlı filmde rol alan Tatlıtuğ ve Eryiğit, karşılıklı sahneleri ile dikkat çekti. Filmde İstanbullu iş adamı Yalın’a Kıvanç Tatlıtuğ, onun eşi Beyza’ya ise Funda Eryiğit hayat veriyor. Film, 21 Nisan'da yayında olacak. Boğa Boğa'dan cesur sahneler Senaristliğini ünlü yazar Hakan Günday'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak'ın oturduğu gerilim filmi Boğa Boğa’nın yayınlanan fragmanı izleyicilerde merak uyandırdı. Fragmana Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in sevişme sahnesi damga vurdu. İzleyiciler, o kareleri sosyal medyada gündeme taşıdı.