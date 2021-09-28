Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesiyle herkesi ağlatacak! İşte filmden ilk kare

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı Aşıklar Bayramı'nın çekimleri son hızla devam ederken filmden ilk kare geldi. Paylaşılan kare, Tatlıtuğ hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. İşte ilk kare...

Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen'in yer aldığı yeni sinema filmi Aşıklar Bayramı'nın hazırlıkları devam ediyor.

Kıvanç Tatlııtuğ, geçtiğimiz pazartesi hüzün dolu bir baba-oğul hikayesini anlatacak olan OGM Pictures imzalı Aşıklar Bayramı'nın çekimlerinin başlayacağını duyurulmuştu.

Yönetmen koltuğunda Özcan Alper'in oturduğu filmin çekimleri Kırşehir'de başladı. Seyircilerin beklentisinin oldukça yüksek olduğu filmin ilk karesi de bugün yapım şirketinin Instagram hesabından paylaşıldı.

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİNDEN İLK KARE

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix'te seyirciyle buluşacak olan Aşıklar Bayramı filminde, babasıyla büyük bir yüzleşme yaşayan avukat Yusuf'a hayat veriyor.

Tatlıtuğ, film için, ''Çok dokunaklı bir baba oğul hikâyesi… Uzun bir yolculuğu anlatıyor.'' demişti.

Yakışıklı oyuncu filmin ardından ''Yakamoz'' adlı denizaltı dizisinin 2. sezon çekimleri için kamera karşısına geçecek.