Kıvanç Tatlıtuğ'a rakip geliyor! İşte Buğra Gülsoy'un mavi gözlü, sarı saçlı oğlu...

FOX ekranlarında yayınlanacak olan Misafir dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Buğra Gülsoy'un oğlu gündeme geldi. Sarı saçları ve mavi gözleriyle annesine benzeyen Cem, tatlılığıyla dikkati çekti.

Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Melikşah'ı oynayan Buğra Gülsoy, ekrana verdiği arayı sonlandırıyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Misafir dizisinde rol alan Buğra Gülsoy'a, Hazal Kaya ve Ozan Dolunay eşlik edecek.

İzleyiciler tarafından heyecanla ve sabırsızlıkla beklenen dizide; Hazal Kaya ''Gece'', Buğra Gülsoy ''Erdem'' ve Ozan Dolunay ise ''Giray'' karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın kaleme aldığı, Oasis dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Misafir, bu akşam ekran macerasına başlayacak.

Seyirciler diziyi ve Buğra Gülsoy'u izlemek için saatleri sayarken, oyuncunun oğlu Cem gündeme geldi.

Mavi gözleri ve sarı saçlarıyla annesine benzeyen Cem, tatlılığıyla ise şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

BUĞRA GÜLSOY'UN OĞLU ANNESİNİN KOPYASI

37 yaşındaki oyuncu Buğra Gürsoy, Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Çiftin evlendikten kısa bir süre sonra oğulları Cem dünyaya geldi.

Gülsoy ve eşi zaman zaman Cem'in fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar beğeni toplarken, Cem'in annesine lan benzerliği herkesi şaşırttı.