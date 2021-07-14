Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Milyonlar döktü! Süper lüks teknesiyle dünyayı dolaşacak...

Başak Dizer ile yaşadığı mutlu evlilikle dikkat çeken oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şaşırtan bir karar aldı. Tatlıtuğ, önümüzdeki sene özel yaptırdığı yeni teknesiyle dünyayı gezecek.

Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, deniz tutkusundan vazgeçmiyor.

Tatlıtuğ'un Fransa'da özel yaptırdığı yelkenli 'Catamaran Lagoon' teknesinin fiyatı ağızları açık bıraktı.

Teknesini 2022 yılının Mart ayında teslim alacağı belirtilen yakışıklı oyuncunun, önümüzdeki yıl eşi Başak Dizer ile birlikte dünyayı gezeceği öğrenildi.

10 MİLYON TL ÖDEDİ

37 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni teknesine ödediği fiyat dudak uçuklattı. Tatlıtuğ'un özel yaptırdığı tekneye 10 milyon TL ödediği iddia edildi.

Tatlıtuğ, dudak uçuklatan fiyatıyla dikkat çeken yeni oyuncağını da balık sevdasına göre dizayn ettiriyor.

YENİ İMAJI BRAD PITT'E BENZETİLDİ

Uzun zamandır televizyon ekranlarından uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, yönetmen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğün törenlerine katılmış ve yeni imajıyla Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzetilmişti.