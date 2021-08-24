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- Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz film projesi! Bambaşka bir rolle dönüyor: Avukat Yusuf...
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz film projesi! Bambaşka bir rolle dönüyor: Avukat Yusuf...
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 17:25
Bugüne kadar Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi başarılı yapımlarda hayat verdiği karakterlerle çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'dan art arda yeni proje haberleri geliyor.
Oyuncunun geçtiğimiz günlerde Belçika orijinal yapımı Netflix dizisi Into the Night'ın 2. sezon kadrosuna katıldığı duyurulmuştu. Tatlıtuğ'dan yeni bir sinema filmi müjdesi geldi.
AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİNDE ROL ALACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Nar Film'in üstlendiği ve Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan yeni sinema filmi Aşıklar Bayramı'nın hazırlıkları devam ediyor
Yönetmen koltuğunda ödüllü isim Özcan Alper'in oturacağı film, bir baba ile oğulun duygusal hesaplaşmasını konu ediniyor.
Senaryosunu Varol ile birlikte Özcan Alper'in kaleme aldığı Aşıklar Bayramı'nın başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.
Filmde Kıvanç Tatlıtuğ 'Yusuf' adlı avukatı, Settar Tanrıöğen ise Yusuf'un bağlama ustası olan babası Heves Ali'yi oynayacak.