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Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz film projesi! Bambaşka bir rolle dönüyor: Avukat Yusuf...

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz film projesi! Bambaşka bir rolle dönüyor: Avukat Yusuf...

Başak Dizer ile olan evliliğiyle takdir toplayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden hayranlarını sevince boğan bir haber geldi. Tatlıtuğ, Aşıklar Bayramı filmiyle geri dönüyor.