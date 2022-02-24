Kıvanç Tatlıtuğ'lu Kral Kaybederse'nin kadın başrolü için geçen isimlere bakın! Hepsi birbirinden güzel...

Kıvanç Tatlıtuğ'lu Kral Kaybederse'nin kadın başrolü için geçen isimlere bakın! Hepsi birbirinden güzel...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı kitabı diziye dönüştürülüyor. Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı iddia edilen dizinin kadın başrolü için ise bakın hangi oyuncuların adı geçiyor.

Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle adından söz ettiren yazar ve psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, bu kez ''Kral Kaybederse'' adlı eseri ile gündemde...

Sezon başından bu yana Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Kral Kaybederse kitabının aynı adla ekranlara uyarlanacağı belirtiliyordu.

Star TV'de yayınlanması beklenen Kral Kaybederse dizisinin erkek başrol oyuncusunun Kıvanç Tatlıtuğ olacağı iddia edildi.

Akabinde Kral Kaybederse dizisinin kadın başrol oyuncusunun kim olacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Heyecanla beklenen dizi için bakın hangi oyuncuların adı geçti.

BÜŞRA DEVELİ VE SERENAY SARIKAYA'NIN ADI GEÇİYOR

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Kral Kaybederse dizisindeki partneri için adı geçen kadın oyuncular; Neslihan Atagül, Beren Saat, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi.

Ancak Neslihan Atagül'ün başka bir projeyle anlaştığı konuşuluyor. Beren Saat'in ise sadece bir iddiadan ibaret olduğu düşünülüyor.

Son olarak Netflix için hazırlanan Şahmeran dizisinde rol alan Seranay Sarıkaya, şimdilerde Alice müzikaliyle sahne alıyor.

Büşra Develi ise dijital bir platformda başrolü Alperen Duymaz'la paylaştığı "Erkek Severse" dizisinde rol alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmazken sosyal medya kullanıcıları, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi'nin uyumu hakkında yorumlar yapmaya başladı.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Kral Kaybederse, ilişkide bağımlılık ve narsistik kişilik bozukluğunun çocukluk temellerini ortaya döken bir roman.

Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor.

Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz.

Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.