Kıvanç Tatlıtuğ'u izlemeye hazır mısınız? Aşıklar Bayramı filminin çekimleri başladı

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Yusuf" karakterine hayat vereceği Aşıklar Bayramı filminin çekimleri başladı. Filmde Tatlıtuğ'a "Ali" karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen eşlik edecek.

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ uzun bir süredir ekranlarda ve sinemalarda yer almıyordu.

Ancak Tatlıtuğ verdiği arayı sonlandırdı ve 2019 yılında dünya çapında yılın kitabı seçilen, bu yıl Attila İlhan Roman Ödülü'nü alan Kemal Varol'un kaleme aldığı Aşıklar Bayramı romanı için el sıkıştı.

Tatlıtuğ filmde Yusuf karakterini canlandırmaya hazırlanırken, filmin çekimler ise başladı.

Yapımcılığını Nar filmin üstlendiği filmin senaryosunu Kemal varol ve Alper Özcan kaleme alıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin çekimlerine dair detaylar gelmeye başlarken, Netflix'te yayınlanacağı öğrenildi.

Filmde saz aşığı Heves Ali avukat oğlu Yusuf'un Kars'a olan yolculukları anlatılacak.

Aşıklar Bayramı'nda baba rolünü usta oyuncu Settar Tanrıöğen üstlenirken, oğlu rolünde ise Kıvanç Tatlıtuğ olacak.

ÇEKİMLER KIRŞEHİR'DE BAŞLADI

Film ekibi çekimler öncesi mekan belirlemek için Kırşehir'de çalışmalarını sürdürüyordu.

Çalışmalar bitti ve filmin çekimleri bugün başladı. Yaklaşık 1 hafta sürecek çekimler için Kırşehir'de 80 kişilik ekip bulunuyor.